Cruiseturisten bruker 510 kr /dag

Dagens cruiseskipsturister til Norge har blitt yngre og flere reiser med barn. Det viser en ny stor spørreundersøkelse blant 3200 passasjerer som har besøkt Norge i år. Margrethe Helgebostad i Innovasjon Norge Reiseliv sier cruiseturistene er betalingsvillige turister som bruker mye penger på reisen til Norge og at størstedelen av forbruket er betaling for cruisepakken. Utover transport og overnatting bruker en cruisegjest 510 kroner per dag mens han er i land i Norge.