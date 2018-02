Cruisetilbud testes på Raumabanen

Norsk Jernbanemuseum på Hamar vil i 2018 kunne bli et supplement til NSB i perioder hvor de ikke har kapasitet til å håndtere cruisegjestene på Raumabanen. Dette skal i første omgang prøves for cruisegjester 28. februar og 1. mars. Det siste året har det vært en utfordring for NSB å dekke etterspørselen etter forutsigbar kapasitet til cruisegjester på Raumabanen. Spesielt har etterspørselen fra vintercruisebåtene vært en utfordring. NSB tok derfor kontakt med Norsk Jernbanemuseum, som nå stiller med «Stålvogntoget», som representerer komfort og utseende slik reisende på jernbanen gjorde på 1970-1990-tallet.