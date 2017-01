Cruiserekord for Molde Havn

I 2018 er det så langt meldt om 100 anløp til de tre cruisedestinasjonene Molde, Åndalsnes og Eresfjord.

Blir rekord

Aldri før har Molde og Romsdal Havn hatt så mange anmeldte anløp, og enda er det ett år igjen. Mye kan selvsagt endre seg i løpet av året, men alt tyder på at vi vil få en rekordsesong i 2018 og alle de tre cruisedestinasjonene vil oppleve en oppgang sier havnedirektør Olav Akselvoll.

Havnedirektør Olav Akselvoll gleder seg over flere cruiseskipsanløp Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Sesongen utvides

Vi ser også at flere og flere velger å besøke regionen utover den tradisjonelle sommersesongen, og det ankommer nå skip fra januar til desember.

– Mange av disse er på vei nordover på jakt etter nordlyset, og stopper her på veien. Dette byr på noen utfordringer i forhold til aktiviteter som er væravhengig, men er positivt for de av aktørene som ønsker turistbesøk hele året.

Foto: Atle Markeng / NRK

Tidenes største

27. mai 2018 tar vi imot det største skipet vi har hatt til kai så langt, Independence of the Seas. RCCL skipet skal ligge ved Storkaia i Molde. Skipet er 154 407 tonn, 338,7 m langt og har kapasitet til 4376 passasjerer, pluss crew. Det blir nok et flott skue, sier havnedirektøren