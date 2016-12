Cruisepassasjerer kan ha lagt igjen rundt 165 millioner kroner

Etter flere år med vekst hadde Ålesundregionens havnevesen en liten nedgang i cruisetrafikken i fjor. I år har disse tallene blitt kompensert med en økning, skriver Ålesundregionens Havnevesen i en pressemelding.

Populært for tyskere og briter

I år har 66.409 tyskere og 41.516 briter vært innom Ålesund havn. Rett bak følger canadiere og amerikanere med litt over 25.000 besøkende.

De som besøker Ålesund mest er tyskere og briter. Her fra passkontrollen ved havna i Ålesund. Foto: Terje Reite / NRK

I en undersøkelse gjort av Innovasjon Norge for et par år siden, viser at hver cruisepassasjer legger igjen 860 kroner i hver havn de besøker.

Disse tallene viser da at regionen skal anslagsvis ha fått en inntekt på rundt 165 millioner kroner, står det i pressemeldingen.

Grunnen for den store økningen er større skip og antall passasjerer. Økningen har gjort at Ålesund Havn satte ny rekord på besøkende i 2016.

Prognoser viser samme tendens

Hele 192.282 passasjerer og over 7.6 millioner bruttotonnasje var innom havnen i år. Ifølge prognoser vises dem samme tendensen for de neste to årene.

For neste år ligger Ålesund an til 128 anløp totalt, en bruttotonnasje på 8.3 millioner og et passasjerantall på 226.240. Dette er en økning fra fjoråret med 9.2 % i BT, 14.3 % på antall skip og 34 % på passasjerantall.

Også 2018 viser allerede en sterk vekst på 135 cruiseanløp og 263 635 passasjerer.