Coly-albue under NFF-etterforskning

Aliou Coly (arkivbilde) og Kristiansund beklager episoden der Coly plantet en albue i Branns Taijo Teniste under søndagens eliteseriekamp. Norges Fotballforbund etterforsker saken. Det bekrefter Kristiansund i en pressemelding mandag. – Aliou Coly, i samråd med Kristiansund Ballklubb, ønsker i dag å beklage denne situasjonen. Coly har i ettertid erkjent at situasjonen er kritikkverdig og at han gikk inn i taklingen på feil måte. Coly er preget av det som har skjedd og ønsker å overbringe sin personlige beklagelse til Sportsklubben Brann og til Taijo Teniste, skriver klubben.