Castro scoret hattrick

Niklas Castro førte an med tre av målene for Aalesund i 5-2-seieren over HamKam i 1. divisjon i fotball for menn onsdag. Aalesund tok ledelsen ved Pape Habib Gueye allerede etter seks minutters spill. Sju minutter senere scoret Simen Bolkan Nordli for HamKam. Jørgen Hatlehol sendte AaFK i føringen på nytt etter 16 minutter. Sju minutter senere fikk Aalesund straffespark, og Castro scoret fra ellevemeteren. Åtte minutter etter hvilen la Castro på til 4-1 for Aalesund, og etter 71 minutters spill var hattricket et faktum for samme mann. Tre minutter før slutt reduserte Emil Sildnes til 2-5 for HamKam. Det var Aalesunds åttende strake seier.