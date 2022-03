Castro bytter ut Aalesund med Brann

Aalesunds spissprofil Niklas Castro er klar for Brann. Castro har vært i AaFK siden 2019, og har spilt 79 kamper og scoret 32 mål.

– Det er litt trist og rart, for det er alltid vanskelig å flytte når man er blitt så godt vant der man er. Og jeg vil takke fansen, klubben og byen for alt de har gitt meg. Det har betydd enormt mye for meg. Supporterne og AaFK vil alltid ha en plass i hjertet mitt, for jeg ble tatt utrolig godt imot og har hatt det veldig fint i klubben, sier Castro.