Campus-interesse i Kristiansund

Næringslivet viser stor interesse for Campus Kristiansund, seier prosjektleiar Roland Mauseth. Første byggetrinn i det som skal bli ein arena for høgare utdanning, forsking og innovasjon på Nordmøre, skal vere ferdig i 2022. Mauseth seier interesserte leigetakarar kan melde seg på allereie no.