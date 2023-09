Campingvogn i brann i Tingvoll

Det skal vere full fyr i ei campingvogn i Langøysundvegen i Tingvoll. Det skriv Tidens Krav. Det skal ikkje vere fare for spreiing til andre bygningar. Politiet melder i 12.30 tida at campingvogna er nedbrent, og at ingen er skadd som følgje av brannen.