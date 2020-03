Campingplassar stengt i Herøy

Campingplassar og stadar tilrettelagt for bubilparkering i Herøy vert stengd i perioden 01.04–13.04.20. Bakgrunnen for vedtaket er at Herøy kan vente seg eit visst innrykk av bubilturistar i påska, skriv kommunen. Kommunen sin bubilparkering i Fosnavåg er ikkje stengd.