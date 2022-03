Byrjar å få kontroll på brann

Arild Reite, operasjonsleiar i politiet, seier at brannvesenet byrjar å få kontroll på brannen i terrenget i Ulsteinvik. – Det er ikkje lenger opne flammar på staden og ein byrjar å få kontroll. Men brannvesenet kjem til å halde fram med ettersløkking framover, seier Reite.

Han fortel vidare at det så langt er for tidleg å seie noko om årsaka til brannen, men at dei har ei patrulje på staden som vil avhøyre vitne.