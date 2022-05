Bypakkene opp i Stortinget i dag

Fremskrittspartiet vil at regjeringa skal stoppe den planlagte bypakken i Ålesund og i dag kommer saken opp i Stortinget. Stortingsrepresentant for Frp, Frank Sve, mener innkrevingen i Ålesund er i strid med folkeviljen. Hvis Frp får gjennomslag for forslaget sitt om å stoppe Bypakke Ålesund vil det være å holde demokratiet for narr sier lederen i styringsgruppa for Bypakke Ålesund, Tore Johan Øvstebø i KrF.