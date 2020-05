Bypakke-arbeid i gang

Arbeidet med E136 Breivika-Lerstad i Ålesund er no i gang. Vegprosjektet inneber ein ny firefelts innfartsveg og målet er å gjere det enklare og tryggare å ta buss, gå eller sykle. Torsdag 7. mai var Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Statens vegvesen og konsulentar samla til oppstart av arbeidet med ekstern kvalitetssikring av vegen og Bypakke Ålesund.

– Dette er ein viktig milestolpe for Bypakke Ålesund, seier Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen Utbygging. Statlege vegprosjekt med ein kostnad på over 1 milliard kroner skal gjennom ein ekstern kvalitetssikringsprosess. Dersom Stortinget vedtek bompengefinansiering av før årsskiftet, kan det vere mogleg med oppstart av dei første prosjekta i bypakken i løpet av 2021.