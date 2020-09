Byggingen gjenopptas

Det er nå vedtatt at byggingen av Sundebygget gjenopptas. I forbindelse med koronapandemien ble studentenes hus på NTNUs campus i Ålesund satt på pause. Nå skal byggingen fortsette og studentene i Ålesund får dermed sitt eget «Studentersamfund», et treningssenter på campus, og det blir bygget boliger til over 80 studenter. Prosjektet er et samarbeid mellom Sunde, Ålesund kommune, NTNU og Sit. Brødrene Sunde har gitt 20 millioner i gave mot navneprofilering av bygget.