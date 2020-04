Bygging av statlige fartøy

NHO, LO og Maritimt Forum i Møre og Romsdal ber myndighetene om å sette i gang bygging av statlige fartøy som nye mineryddere og forskningsfartøy, samt fornyelse av en eldre flåte. De viser til at aktiviteten i maritim industri faller som en stein, og frykter for at både arbeidsplasser og kompetanse skal gå tapt. Regjeringens koronatiltak har vært bra for servicenæringen, men nå trenger industrien hjelp, mener NHO, LO og Maritimt Forum.