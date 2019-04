Byggestart neste år

Under styremøtet til Helse Midt-Norge i dag ble det kjent at Sykehusbygg lyser ut anbudskonkurransen for det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal 7.mai. Fristen for entreprenørene til å levere anbud er 8.juli. Administrerende direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal sier videre at kontrakten med entreprenør signeres i september måned, og at byggestart blir neste sommer. Full drift på sjukehuset på Hjelset er planlagt 1.mai 2024.