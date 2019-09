Byggestart av vindkraft i Haram

Det er snart klart for byggestart av vindkraftverket på Haramsøya. I løpet av september starter anleggsarbeidene. Det er finske Taaleri Energia som har kjøpt prosjektselskapet og fattet beslutning om å starte utbyggingen. Anlegget skal stå ferdig i løpet av 2020. Det er sterke reaksjoner på vindkraftanlegget. Ordfører Vebjørn Krogsæter (Sp) har sagt at de vil anke vedtaket inn for Olje- og energidepartementet. Det er planlagt åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya.