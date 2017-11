– Jeg er nettopp ferdig med kur, så akkurat nå er det litt tøft. Man blir fort andpusten, fordi man holder på å bygge opp kreftene igjen, forteller Arild Egenes.

Arild Egenes synes det er godt å få bygge opp kroppen igjen. Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

Han er en av dem som har valgt å være med på treningsprogrammet Pusterom som arrangeres for kreftpasienter gjennom Aktiv mot kreft. I dag ble de tatt med til buldrehallen i Ålesund. Selv om mange ikke hadde prøvd buldring før, hoppet de i det. Av og til måtte de starte helt på nytt, men slik kan det være med kreft også.

Anne Brit Sukka synes buldring var tungt, men veldig gøy. Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

– Det var utrolig hardt, men veldig gøy. Jeg trodde jeg skulle ramle ned midt i, men det gikk bra, sier Anne Britt Sukka.

– Kan ta kontroll selv

Ingunn Erstad er kreftsjukepleier ved Ålesund sjukehus. Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

Treningsprogrammet retter oppmerksomheten mot betydningen av fysisk aktivitet og trening som kilde til mestring, både fysisk og psykisk, i forbindelse med kreftsjukdom. Det mener kreftsjukepleier Ingunn Erstad er viktig.

– Det er mye i livet de nå kanskje ikke har kontroll over, mye vi på sjukehuset styrer og rår over, og dette er en av tingene de kan ta kontroll over selv. Det å trene og være aktiv gjør de fleste glade, sier hun.

Nyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for kreftpasienter under og etter behandling. Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

Egenes synes det er et fantastisk tilbud.

– Det som er viktig er at man har kommet gjennom dette og kan begynne å bygge opp kroppen igjen tilbake til det den var før man begynte på en kur. Så det er helt topp.