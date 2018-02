Bygger ny «Atlantic» i Tyrkia

Ålesundrederiet Atlantic Longline ha bestilt en ny fiskebåt fra et tyrkisk skipsverft. Nye Atlantic er tegnet av Skipsteknisk i Ålesund og har en linekapasitet på 72000 kroker, men vil også bli den første båten her i landet kan drive med snurrevad. Båten får ny batteriteknologi for å redusere drivstofforbruket. Den skal være ferdig i oktober neste år.