Bygger bru med ståldekke

Vegvesenet planlegger å bygge Elverhøybrua på riksveg 70 i Sunndal med ståldekke. Ståldekket kommer fra Prodtex Industri AS i Vanylven. Brua skal gå over Driva elv, åtte kilometer sørøst for Sunndal. Målet er anleggsstart høsten 2022 og prosjektet skal være ferdig i løpet av 2023.