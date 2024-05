Bygdepride utvidar

Årets Bygdepride i Ørsta og Volda vert avvikla i perioden 4-11.mai der det er parade i Volda laurdag 11.mai. Styreleiar i Bygdepride, Rune Sæbønes (t.h), seier til NRK at arrangementet no er innarbeidd. Bortsett frå dei to åra med Covid har det vore Bygdepride sidan 2018.

I år vert det også arrangement under festivalveka både i Vanylven og Ulsteinvik, noko Sæbønes trekker fram som positivt.

Anbjørn Steinholm Frislid (t.v på bildet) seier at dei skal greie å fylle festivalen med godt innhald over dei åtte dagane arrangementet varer.