Bygdepride fikk likestillingsprisen

Bygdepride Ørsta/Volda mottok likestillingsprisen for 2018 under åpninga av fylkestinget i Geiranger i dag.Bygdepride ble arrangert for første gang i år i Volda og Ørsta, og samlet flere tusen personer. De får prisen for å ha satt fokus på skeive rettigheter, kjærlighet, mangfold og glede, og for å ha inspirert andre til liknende arrangement.