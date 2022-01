Det var verja til ein av pasientane på institusjonen som slo alarm, då ho blei tipsa om at det låg ute eit bilde av snustårnet på Snapchat før jul.

I bakgrunnen sat ein psykisk utviklingshemma pasient, som det var mogleg å kjenne igjen.

– I forklaringa vi har fått er at dei tilsette bygde tårnet medan brukaren kikka på, som ei form for underhaldning. Etter kvart som tårnet blei høgare, blei det behov for å finne nye gjenstandar, seier kommunaldirektøren i den aktuelle kommunen i Møre og Romsdal.

Ein av pleiarane skal til slutt ha tømt veska si. Der var det både parfyme, alkohol, snus og drops. Til slutt blei alt fotografert og lagt ut på den sosiale plattforma Snapchat.

Kommunedirektøren seier at pleiaren har forklart at publiseringa skjedde ved eit uhell.

Kalla inn på teppet til sjefen

Verja likte slettes ikkje bildet på Snapchat. Ho klaga rett til Statsforvaltaren, som skal sjå til at alle pasientar får forsvarleg helsehjelp og ikkje blir utsett for noko gale. Her blei det klaga på fleire forhold:

«Når det i samme periode oppdages at det på TikTok publiseres bilder av at det stables tårn av tomme snusesker og jägermeisterflasker med lett gjenkjennelige pasienter fra den samme enhet i bakgrunnen, bidrar heller ikke dette til å styrke inntrykket av en forsvarlig ledelse av tjenesten. De aktuelle pasienter er selv ikke i stand til verken å ta slike bilder eller å publisere dem».

Verja ønskjer ikkje å utdjupe klagen, men er glad for at NRK tek opp saka.

Det er ikkje lov å ta bilde av pasientar utan samtykke, og det er heller ikkje lov å publisere slike bilde. Kommunen syntest heller ikkje noko om at pleiaren hadde tatt med alkohol på arbeidsplassen.

Ber kommunen passe på

Fylkeslege Karin Mûller Mikaelsen seier saka er sjeldan, og dei ikkje veit omfanget av helsepersonell som eventuelt deler bilde av pasientane sine. Ho meiner saka frå institusjonen i Møre og Romsdal er ei klar krenking av privatlivet til brukaren.

– Slike bilde som var lagt ved i klagen har ingenting på nett å gjere, heller ikkje på mobiltelefonar til tilsette, seier Mikaelsen.

Ho strekar under at ein både må innhente samtykke og følgje retningslinene for verksemda for å kunne publisere bilde frå privatlivet til brukarar. Dei tilsette har også eit spesielt ansvar for personvernet og integriteten til den som blir avbilda.

Fylkeslege Karin Mûller Mikaelsen seier bildet er ei klar krenking av privatlivet til pasienten. Foto: Remi Sagen / NRK

Åtvaring til tre pleiarar

Kommuneleiinga er usikker på kor mange som faktisk har sett bildet på Snapchat. Det skal ha ligge ute i omtrent eit døgn, før pleiaren sletta det.

No har dei pårørande fått ei orsaking. Pleiaren fekk ei skriftleg åtvaring frå kommunen. To andre pleiarar som var til stades, har fått ei munnleg åtvaring.

– Desse tenestemottakarane har døgnkontinuerleg oppfølging, vi er tett inn på livet deira. Det seier seg sjølv at det ikkje skal eksponerast på denne måten, seier kommunedirektøren.

Alle dei tre pleiarane er tidleg i 20-åra og ufaglærte. Dei er framleis i arbeid hos dei same pasientane på institusjonen. Ingen av dei ønskjer å kommentere saka.

NRK har valt å anonymisere kommunen for å unngå identifisering av pasienten og dei tilsette.