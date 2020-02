Bygd isolert

Eikesdal er isolert etter at det gikk et snøras som stenger veien mellom Eikesdalen og Øverås. Ifølge beredskapsleder i Molde kommune, Jørgen Norheim, er det mellom 60-70 personer som bor i Eikesdalen. Norheim opplyser at dersom det oppstår akutte situasjoner vil det bli satt inn beredskapsferge. Alle skolebarn skal ha holdt seg hjemme i dag.