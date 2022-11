Bye forlater KBK

Tre dager etter at Kristiansund rykket ned fra Eliteserien er det klart at lagets toppscorer Bendik Bye forlater klubben og flytter til Trondheim. Det melder Tidens Krav. 32-åringen fra Steinkjer har spilt for KBK i fem sesonger og scoret 8 mål for klubben i årets eliteseriesesong. Totalt spilte Bye 142 kamper for KBK.