Byåsen-kamp utsatt igjen

For andre gang på kort tid blir en seriekamp for Molde Elite utsatt. Koronapandemien gjør at motstander Byåsen ikke kan stille lag lørdag, skriver rbnett. Også for to uker siden ble kampen mot laget fra Trondheim utsatt, men da var det Molde-laget som ikke kunne stille.