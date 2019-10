Butikktjuveri

På Moa i Ålesund er ein mann i 40-åra teken for butikktjuveri, melder politiet. Mannen er også mistenkt for å ha stole frå den same stade tidlegare. I dag betalte mannen for varene som blei stolne i dag og sist fredag og laurdag. I tillegg til eit pålegg om å halde seg borte frå butikken i fleire månader blir mannen meld til politiet.