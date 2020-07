Bustyrar kjem til Kleven måndag

Bustyrar etter konkursen i Kleven, Advokat Bjørn Åge Hamre, kjem til verftet på måndag saman med eit team, skriv Sunnmørsposten. Bustyraren seier dei jobbar for at dei to prosjekta som er under arbeid på Kleven kan gjerast ferdig på verftet. – Det aukar sjansen for å få til vidare drift og er ei viktig brikke i den samanheng, men det er høgst usikkert kva vi får til. Buet sin arbeidskapital er høgst begrensa, seier Hamre til avisa.