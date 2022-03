Bustad totalskadd i brann

Fem personar måtte evakuere frå ein bustad i Gjemnes då det tok til å brenne seint søndag kveld. Politiet fekk melding om brannen klokka 22.30 og bustaden var overtent då brannvesenet kom fram. Kraftig vind gjorde at det ei stund var fare for at brannen kunne spreie seg både til andre hus og til terrenget. Men dette vart unngått på grunn av store nedbørsmengder.