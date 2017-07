Ifølge Statens havarikommisjons rapport var det ikke varslet for trafikantene at veibredden var redusert over en 200 meters strekning. Ifølge kommisjonen var også veibredden i utgangspunktet marginal.

I rapporten får Statens vegvesen kritikk for dårlig skilting av veien. I havarikommisjonens undersøkelser ble det også påvist at det ikke har vært gjennomført risikovurdering eller sikkerhetsinspeksjoner av strekningen verken før eller etter at den fikk status som Nasjonal turistveg i 2013.

– Det er ikke overraskende at det kommer kritikk på det, for jeg har selv reagert på at ingenting har skjedd i forhold til den ulykken, sier Valldal-ordfører Arne Sandnes.

Det var i juli i fjor at en ukrainsk turistbuss, med 38 passasjerer, kolliderte med en personbil på «Trollstigeveien» i Valldal.

Oppfattet ikke innsnevringen

Turistbussen mistet styringen i kollisjonen og veltet ut i sideterrenget. Foto: Rune Hustad / NRK

Begge kjøretøy la seg ut på sidene sine for å unngå kollisjon, men det skjedde allikevel et sammenstøt da de passerte hverandre. Sammenstøtet skjedde ca. 40 meter etter at veien ble smalere i bussens kjøreretning, og bussføreren oppfattet ikke denne innsnevringen.

Bussen mistet styringen og kjørte ukontrollert gjennom rekkverket og ut i sideterrenget hvor en veltet og ble liggende på taket.

En person omkom og to ble alvorlig skadet.

– Når en vei får status som Nasjonal turistveg er det forventet av trafikantene at en slik vegstrekning kvalitetssikres. På denne strekningen er det mangelfull skilting og standard på veien, som er god grunn til at trafikanter og de som har skrevet rapporten stiller spørsmål ved, sier Valldal-ordføreren.

Kunne overlevd med bilbelte

Ifølge havarikommisjonens tekniske undersøkelser var bussen i god teknisk stand før ulykken og at den sviktende styreevnen skyldes et brudd i styresnekka, som skjedde i sammenstøtet med bilen.

I sin rekonstruksjon viser rapporten til at den omkomne og den ene av de alvorlige skadde ikke hadde brukt bilbelte, som kunne ha begrenset det alvorlige skadeomfanget. Det var overlevelsesrom på samtlige sitteplasser, og det er sannsynlig at den omkomne hadde overlevd hvis bilbelte hadde blitt brukt

Ifølge vitner skal både bussførerne og guiden oppfordret flere ganger på turen til bruk av bilbelte.

– Har ikke fått sett rapporten

Den ukrainske bussjåføren som var tiltalt etter dødsulykka ble frikjent for aktløst drap i oktober i fjor, men ble dømt til 30 dagers fengsel for å ha kjørt uforsiktig.

I rapporten kommer det frem at bussjåføren plasserte bussen så langt ut mot høyre han kunne for at passering skulle være mulig, men reduserte farten i liten grad.

Bussjåførens forsvarer har enda ikke sett rapporten, men svarer dette da NRK forteller at rapporten tar opp manglende veiskilting;

– Ut fra det som blir referert, så faller det godt sammen med kritikken jeg fremførte for tingretten i fjor, sier forsvarer til bussjåføren, Erling Flisnes.