Bussulukke ved Trollstigen

Det var like før klokka 14.00 at politiet melde om at ein buss hadde køyrd av vegen ved Trollstigen. Ulykka skal ha skjedd på Soggesætra som ligg i Isterdalen. Dette er vegen til og frå Trollstigen. Vegstrekninga er blant dei mest trafikkerte i Noreg, spesielt på sommarstid.

Klokka 14.10 opplyser 110-sentralen at bussen ligg på sida, men at ingen skal vere fastklemt.

Det skal ha vore rundt 34 personar i bussen. Foto: Elver Atlason

Ifølgje politiet skal det ha vore rundt 34 personar i bussen. Passasjerane skal ha kome seg ut av bussen sjølv.

– Vi har fått melding om at ein person kanskje er lettare skadd, men vi har ikkje fått bekrefta dette av naudetatane på staden, seier Thomas Holte, operasjonsleiar i politiet til NRK.

Ifølgje Tor Ivar Sjåstad, vakthavande operatør i 110-sentralen, ligg bussen stabilt.

– Folket har førsteprioritet og så vil vi prøve å gjere bussen straumlaus og sjekke for lekkasjar, seier han.

Det er så langt ikkje meldt om at fylkesveg 63 er stengt som følgje av ulykka. Ifølgje Statens vegvesen skal det vere mogleg å passere, men det er kø på staden.