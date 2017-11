Bussjåføren får ikke erstatning

Den ukrainske bussjåføren som kjørte av veien i Valldal på Sunnmøre i fjor, ble frikjent for uaktsomt drap, og dømt til 30 dagers fengsel for uaktsom kjøring. Mannen satt til sammen 94 dager i varetekt etter ulykken, og krevde derfor etter dommen erstatning. Ifølge TV2 har sjåføren nå fått avslag. Kanalen melder at Statens sivilrettsforvaltning begrunner avslaget med at sjåføren tok en risiko da han ikke avpasset farten.