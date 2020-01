Bussar står fast på Strynefjellet

To ekspressbussar på veg frå Oslo til Ulsteinvik og Måløy står fast på Strynefjellet. Fjellovergangen er no stengd, grunna dårleg vêr. Ved avkøyrsla mot Geiranger blåste bussane inn i autovernet. Måløy-bussen har no kome seg inn i ein tunnel, medan bussen til Ulsteinvik står fast.