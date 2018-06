Buss og minibuss kollidert i Stryn

Minst fem personar er skadde i ein kollisjon mellom ein buss og ein minibuss i ei trafikkulukke i Stryn. Ulukka på fylkesveg 60 vart meldt like over klokka 14.30. – Det meld om 15 lettare skadde personar og tre kritisk skadde personar, opplyser politiet. Vegen er stengd og det er omkøyring via E39.