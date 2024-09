Ein buss står fast i Storåkersvingen og skaper problem for trafikken i Ørnevegen i Geiranger skriv Sunnmørsposten. Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Erlign Drangsholt seier til avisa at vegen ikkje er heilt stengd, men at bussen står kinkig til og at det har danna seg ein del kø på staden. Bilberging er bestilt, men det er usikker på kor lang tid det vil ta å opne vegen att.