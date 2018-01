Buss av vegen på Frei

Ein buss har køyrt av vegen på Frei, melder politiet på Twitter. Det skal ha vore to passasjerar om bord. Det er meldt om små eller ingen personskade. Ulykka skjedde på Kvalvikveien like vest for Kvalvikbukta og vegen er no stengd, melder Statens vegvesen. Bilberging er rekvirert.