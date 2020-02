Burettslag tapte i retten

Burettslaget til Vidar Antonsen tapte i retten, som betyr at Antonsen si leilegheit ikkje blir lagt ut for tvangssal. Burettslaget til mannen har lenge klaga på sterk røyklukt, fordi han røyker inne i leilegheita si, men retten legg til grunn at det ikkje er forbode å røyke i eiga leilegheit.