Burde sendt inn prøve tidlegare

Ei kvinne på Sunnmøre meiner fastlegen har gjort for lite for å avdekke at ho var sjuk av kreft. Då ho fekk ein kul i hovudet, gjekk ho fire gonger til legen, før det blei tatt prøve og sendt inn for kontroll.

No er kvinna dødssjuk og meiner helsevesenet har vore for seine med å hjelpe henne.

Statsforvaltaren konkluderer med at ho har fått forsvarleg hjelp, men kritiserer samtidig fastlegen for å ikkje ha sendt inn prøve av kulen. Fastlegen får også kritikk for dårleg journalføring.