Bunadsgeriljaen ved Stortinget

Bunadsgeriljaen har tatt oppstilling på Eidsvolls plass foran Stortinget. Der blir de til politikerne har avgjort hva som skal skje med fødeavdelingen i Kristiansund, melder Tidens Krav. – Det er en stille markering der vi har en viktig beskjed til Arbeiderpartiet: De må redde fødeavdelingen i Kristiansund, sier leder Anja Solvik. Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet har gått sammen om et forslag som slår fast at det skal være fødeavdeling i Kristiansund også etter at sykehuset på Hjelset er tatt i bruk. 12. mai skal Stortinget behandle Nasjonal helse- og sykehusplan.