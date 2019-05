Bunadsgeriljaen møtte Erna Solberg

Bunadsgeriljaen spreier seg over heile landet. I dag er initiativtakar Anja Cecilie Solvik, frå Kristiansund, i Sandnessjøen for å møte Erna Solberg, saman med bunadsgeriljaen der. Dei står også i fare for å miste si fødeavdeling, når eit nytt fellessjukehus skal på plass for regionen.