Bunadsgeriljaen møter Bent Høie

I dag skal leder for Bunadsgeriljaen Anja Cecilie Solvik møte helseminister Bent Høie på Stortinget. Et viktig tema for møtet er fødselsomsorgen i fylket, etter at Helse Møre og Romsdal vil legge ned fødeavdelingen i Kristiansund før fellessjukehuset på Hjelset i Molde står klart.