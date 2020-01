Bunadsgeriljaen ikke fornøyd

Bunadsgeriljaen hadde i ettermiddag møte med den nye direktøren i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke. De ønsker en bedring av fødetilbudet for Nordmøre og Romsdal. Leder Anja Solvik syns Bakke virker annerledes enn de tidligere lederne og mener han ikke kun fokuserer på økonomi. Solvik er likevel ikke fornøyd etter dagens møte. – Nei, jeg er ikke helt fornøyd. Han kan ikke gi oss noe svar, selv om jeg forstår det. Han skal vurdere å se på saken frem mot at den skal opp i et styremøte innen et halvt år. Vi håper at vedtaket da gjøres om og at fødeavdelingene i Molde og Kristiansund ikke blir slått sammen, sier Solvik. Sykehusdirektør Øyvind Bakke syns det var et konstruktivt og godt møte. – Jeg opplever at vi er enige om et felles mål, nemlig et godt og trygt fødetilbud i fylket.