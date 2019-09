Bunadsgeriljaen aksjonerer

Bunadsgeriljaen har fredag aksjon utenfor sjukehuset i Kristiansund i forbindelse med et planlagt møte i ledelsen til Helse Møre og Romsdal. Leder for Bunadsgeriljaen, Anja Solvik, har i en appell utenfor sjukehuset erklært krig mot helseforetaket og kaller styreleder Nils Kvernmo feig som ikke kommer ut for å møte demonstrantene.