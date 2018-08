Bunaden på Unesco?

Den norske allmenne bunadsbruken bør havne på Unescos liste over immateriell kulturarv, mener en rekke husflidsorganisasjoner. De påpeker at bunadsbruken i Norge er folkelig, og at nordmenn bruker bunad uavhengig av alder, kjønn, bosted og sosial status. – Den levende bunadstradisjonen i Norge er sterk, men den er også truet ved at håndverkskunnskapen gradvis blir mindre og produksjonen satt ut av landet, skriver organisasjonene.