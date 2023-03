Budsjettsprekk for Stad Skipstunnel

Kystverket har gitt beskjed til Nærings- og fiskeridepartementet om at Stad skipstunnel blir dyrere enn det som var planlagt.

Kostnadsrammen var på rundt 2,8 milliarder kroner, men prisveksten gjør at budsjettet vil sprekke.

Kystdirektør, Einar Vik Arset, vil av konkurransehensyn ikke si hvor mye de regner med at verdens første skipstunnel vil koste. Stortingsrepresentant Geir Inge Lien fra Senterpartiet har likevel tro på at politikerne vil bla opp for prosjektet.