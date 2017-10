Budsjettsprekk for fagskulane

Fylkeskommunen forventar ein budsjettsprekk på nærmere seks millioner kroner for fagskulane i år. Leiar i utdanningsutvalet i fylket, Bjarne Elde (Ap), peikar på at fagskulane ikkje har full finansiering frå staten og låge studenttal som årsaker. Men ei ny finansieringsordning gjer at fagskulene kjem betre ut økonomisk på sikt.