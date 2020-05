Budsjettsmell på 42 millionar

Helse Møre og Romsdal fekk eit negativt avvik mot budsjettet på 42 millionar kroner i april.

Bakgrunnen er auka utgifter i samband med koronapandemien og reduserte inntekter fordi mykje aktivitet blei avlyst.

Kristiansund sjukehus hadde berre 56 prosent av normale inntekter i april.

Ålesund sjukehus står for 15 millionar av underskotet, Kristiansund sjukehus står for 12 millionar og Molde sjukehus for 8 millionar kroner av underskotet.

I revidert nasjonalbudsjett er det lagt inn ei ekstraløyving på 790 millionar kroner til Helse Midt-Noreg. Dette er pengar som skal fordelast mellom Helse Nord-Trøndelag, St.Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal.