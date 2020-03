Budsjettfrustrasjon i Ålesund

Flere politikere ga uttrykk for skuffelse under formannskapsmøtet i Ålesund i dag over at administrasjonen ikke hadde kommet lenger i arbeidet med budsjettet. Prognosen viser at Ålesund ligger an til å gå 125 millioner kroner i minus i 2020, sa kommunedirektør Eidsvik som tilrår kutt på en rekke områder. Men hun sa til politikerne at hovedfokuset nå har vært kampen mot koronaviruset, og det gjør at arbeidet med budsjettet har vært satt på vent. Politikerne ville ikke gjøre konkrete vedtak fordi de mente at opplysningene var for mangelfulle, men ba kommunedirektøren jobbe videre med budsjettet og legge frem en sak til møtet 14.april.