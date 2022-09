Bud på Stranda Prolog

Det har kommet inn flere bud på konkursboet til Stranda Prolog. Det sier bobestyrer Ole Erik Gussiås til Tidens Krav.

Kristiansundsbedriften sysselsatte rundt 140 personer før de meldte oppbud mandag i forrige uke. Mangel på fagfolk og matriell gikk hardt utover økonomien deres.

Gussiås sier til avisa at det har vært flere visninger, og at et av buda gjelder hele virksomheten. De er nå inne i en budrunde.