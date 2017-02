Det er andre gang i historia at Bryan Adams held konsert i Møre og Romsdal. Fredag og laurdag skal han underhalde tusenvis av fans, etter at Momentium klarte å få han til Ålesund. Sist var i 2012 under Raumarock.

Les også:

På rutefly til Ålesund

Verdsstjerna spelte og song i Oslo torsdag kveld, og kom fredag ettermiddag med eit heilt ordinært rutefly.

Dermed fekk mange sunnmøringar ei litt uvanleg flyreise heim denne fredagen - i selskap med ein artist mange drøymer om å møte.

Det skal vere Adams sitt miljøengasjement som ligg bak den uvanleg beskjedne transporten til Ålesund.

Rett til lydsjekk

Ifølgje NRK sin reporter på Vigra gav han ingen intervju på flyplassen, men gjekk rett inn i ein ventande bil, utan å passere tryggleikskontrollen. Deretter gjekk ferda rett til Sunnmørshallen for lydsjekk.

Bryan Adams kom fredag ettermiddag ut av ruteflyet saman med dei andre flypassasjerane, og reiste deretter rett til lydprøver på Sunnmørshallen. Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

Klokka 20 startar den første konserten.

Responsen då dei første billettane blei lagt ut var så stor, at arrangørane bestemte seg for å setje opp ein konsert til. Dette skjer laurdag.

"Summer of 69", "Everything I do" og "Run to You" er nokre av dei mest kjende låtane til den snart 60 år gamle kanadiaren.

Les også: